Президент UFC Дана Уайт рассказал о грядущих изменениях в главном промоушене смешанных единоборств.

По словам Уайта, нужно подождать до шоу в Вегасе. Американец заявил, что в течение двух месяцев он покажет будущее, и речь идет не только о будущем UFC, но и о том, что ждёт смешанные единоборства.

«Наша организация развивается. Каждый уик-энд проходят отличные безумные турниры. И мы будем продолжать работу. Партнёрские отношения с ESPN, которые у нас есть, очень важны», — сказал Уайт, слова которого приводит ESPN.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, при каких условиях Тони Фергюсон сможет сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 апреля, Дастин Порье стал временным чемпионом UFC в легком весе, победив на турнире UFC 236 Макса Холлоуэя.