Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик анонсировал свой следующий поединок.

По словам Дацика, ему предложили побиться с Боббом Саппом, с человеком, который весит больше него. Дацик отметил, что он не знаю, что решат промоутеры, но такой бой возможен не раньше осени, потому что Сапп тренируется постоянно, а Дацик «ни хрена не делал».

«Мне надо, как минимум, побыть на юге, побегать… В общем, если все сложится, бой с Саппом будет осенью», — сказал Дацик, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее боец ММА Вячеслав Дацик потерпел техническое поражение в бое с бойцом-видеоблогером Артемом Тарасовым.

Поединок проходил вчера, 15 апреля, в закрытом режиме. Весь бой преимущество было на стороне 160-килограммового Вячеслава Дацика, но из-за запрещенных приемов победу присудили Тарасову. Дацик решением судей остался недоволен и даже оскорбил их.

45-летний Сапп известен по выступлениям в профессиональном кикбоксинге и ММА. Его вес около 170 килограммов. Американец снимался в порядка десяти фильмах, в том числе «Большой Стэн» и «Конан-Варвар».