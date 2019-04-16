Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал слова Евгения Плющенко, который считает, что Михаилу Коляде стоило бы перейти к этому тренеру.

«Я Коляду в свою группу не приглашал. Считаю, что спортсмен сам должен решать, у кого ему тренироваться», — сказал Мишин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Ранее Евгений Плющенко поделился мнением о фигуристе Михаиле Коляде. Плющенко считает, что если не получается и нет результата, то, может, Алексей Мишин даст некий посыл.

Напомним, в текущем сезоне Коляда неудачно выступил на этапах Гран-при и не смог попасть в финал серии. Затем спортсмен принимал участие в чемпионатах мира и Европы, но остался без медалей. На командном чемпионате мира его заменил Андрей Лазукин.