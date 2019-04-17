В Москве состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и омским «Авангардом».

Встреча, которая пройдет на «Арене Балашиха», начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, счет в серии — 2-0 в пользу армейцев. Первая игра завершилась победой москвичей со счётом 5:2, второй матч закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

«Авангарду» удалось выйти в решающую стадию соревнований, преодолев на своём пути казанский «Ак Барс», астанинский «Барыс» и уфимский «Салават Юлаев». ЦСКА на пути к финалу прошёл подольский «Витязь», московское «Динамо» и петербургский СКА.

Ранее Nevasport провёл голосование среди болельщиков и определил, какую из команд в финале будут поддерживать сильнее. С большим преимуществом победил омский «Авангард»: за него проголосовали 88% опрошенных.