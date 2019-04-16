Российский борец греко-римского стиля Роман Власов рассказал о своем отношении к бойцу UFC Хабибу Нрумагомедову, а также о желании готовить его к следующему бою в рамках промоушена. Слова спортсмена цитирует агентство РИА Новости.

По словам Власова, его самого часто приглашают выступить в UFC, помимо этого борец может похвастаться знакомством с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом промоушена в легком весе. «Мы пообщались в Москве и я испытал яркие эмоции. Я видел его последний бой и еще раз окунулся в эту атмосферу. Мы поговорили и мне было интересно о многом услышать из его уст», — заявил Власов.

Как считает борец, Нурмагомедов — очень достойный человек. «Хабиб – очень достойный парень, и я рад, что мы общаемся и дружим. И я ему сказал, что могу помочь при подготовке к следующему бою», — сказал Власов.

Напомним, следующий бой Нурмагомедова пройдет в сентябре с американцем Дастином Порье: к тому моменту закончится дисквалификация бойца за потасовку после поединка с Конором Макгрегором.