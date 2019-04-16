В Коламбусе начался матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными «Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Матч стартовал в 02:00 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 3-0 в пользу «Коламбуса». В первом матче команда Джона Тортореллы обыграла подопечных Джона Купера со счетом 4:3, вторая игра завершилась со счетом 5:1, а в третьей «жакеты» одержали победу со счетом 3:1. Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка в этой серии. Никита Кучеров не набрал ни одного чока и был дисквалифицирован, а Михаил Сергачев набрал 2 (1+1) очка.

Отметим, к «Коламбусу» присоединился защитник СКА Владислав Гавриков.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» заняла первое место в Восточной конференции. «Коламбус» расположился на восьмой строчке на Востоке.