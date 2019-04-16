Тренировочный процесс в Спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной в Петербурге был прерван сегодня, 16 апреля, из-за сообщения о заложенной бомбе. Фигуристов клуба Москвиной эвакуировали из-за доноса о бомбе Об этом сообщает РИА Новости со слов тренера клуба Олега Васильева.

Как заявил Васильев, около 14:30 в здание на улице Бабушкинской Невского района Санкт-Петербурга приехала полиция, и началась эвакуация всех присутствующих. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном в клубе взрывном устройстве.

Под руководством Тамары Москвиной в клубе тренируются бронзовые призеры чемпионата Европы спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также одиночники Петр Гуменник, Елизавета Нугуманова и множество других спортсменов. Во время начала эвакуации спортсмены находились на тренировке.

Информации о возобновлении тренировок клуба в СМИ не поступало.