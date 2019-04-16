В Питтсбурге начался матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными «Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч стартовал в 02:30 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 3-0 в пользу «Айлендерс». В первом матче команда Барри Троца обыграла подопечных Майка Салливана со счетом 4:3, вторая игра завершилась со счетом 3:1, а в третьей «жакеты» одержали победу со счетом 4:1. Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка в этой серии.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» заняли шестое место в Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» расположились на четвертой строчке на Востоке.

Ранее в Коламбусе в 2:00 начался матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными «Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».