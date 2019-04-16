Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о том, поможет восстановлению сгоревшего Собора Парижской богоматери, организовав сбор средств.

Заявление появилось на официальном сайте команды. Согласно ему, «ПСЖ» привлечет к сбору средств самих представителей клуба, партнеров и болельщиков команды.

Помимо этого, представители парижан также восхитились работой пожарных, которые тушили пламя более 10 часов и полностью устранили огонь только утром.

Напомним, вчера, 15 апреля, в Париже загорелся собор Нотр-Дам-де-Пари. По словам экспертов, причина кроется в халатных реставрационных работах. Пожар уничтожил почти всю кровлю здания, также на соборе рухнул шпиль постройки 19 века. Соболезнования после пожара выразили многие спортивные клубы, а владелец ФК «Ренн» пожертвовал на восстановление собора 100 миллионов евро.