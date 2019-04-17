В Сент-Луисе начался матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между местными «Блюз» и «Виннипег Джетс».

Матч стартовал в 04:30 по московскому времени. В данный момент счет в серии — 2-1 в пользу «Сент-Луиса». В первом матче команда Крейга Беруби обыграла подопечных Пола Мориса со счетом 2:1, вторая игра завершилась со счетом 4:3, а в третьей «Виннипег» сократил разрыв в счете и одержали крупную победу 6:3. Владимир Тарасенко отличился одной заброшенной шайбой в третье встрече. Иван Барбашев и Дмитрий Куликов не отличились результативными действиями.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» занял пятое место в Западной конференции. «Виннипег» расположился на четвертой строчке на Востоке.