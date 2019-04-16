Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, чем руководствуется при выборе музыкального сопровождения к своим выступлениям.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Константинова заявила, что огромную роль при подборе музыки играет первое впечатление. «Я обязательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Как правило, к началу постановочной работы я уже знаю, кем хочу себя видеть, и тренеры имеют свое представление. Остается это всё соединить», — сказала фигуристка.

Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина». Ранее стали известны музыкальные сопровождения новых программ фигуристки — в короткой она будет кататься под «Февраль» Леонида Левашкевича, а произвольная программа будет поставлена под саундтрек фильма «Мулен Руж».