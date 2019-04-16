Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, каким образом держит себя в форме и какие ограничения накладывает большой спорт на ее жизнь. Слова спортсменки цитирует портал телеканала «Матч ТВ».

По словам Константиновой, она постоянно за собой следит — одевается по погоде, чтобы не заболеть, и контролирует свое питание, не допуская проблем с весом. «Не хочется делать шаг вперед, а потом три назад», — сказала фигуристка.

«Мне в этом смысле близки слова, которые я услышала от одного блогера на ютуб — если у тебя есть мечта, ты должен каждый день делать то, что хотя бы на миллиметр приблизит тебя к ней», — сказала Константинова, добавив, что в трудные моменты мотивирует себя этой фразой.

Напомним, в минувшем сезоне Станислава Константинова заняла четвертое место на чемпионате России и на чемпионате Европы, а также завоевала бронзу на Универсиаде.