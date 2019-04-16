Организатор митинга в поддержку заключенного в СИЗО футболиста Александра Кокорина Игорь Шумилин рассказал о дальнейших планах по проведению подобных общественных мероприятий.

Напомним, запланированные на 13 апреля митинги в поддержку фигурантов дела о двух драках в центре Москвы не состоялись. Запрет на проведение митинга наложил московский парк «Сокольники». В воскресенье, 14 апреля, болельщики «Зенита» и «Анжи» поддержали заключенного игрока, скандируя его имя.

Ранее СМИ сообщали, что мэрия Санкт-Петербурга согласовала митинг в поддержку Мамаева и Кокорина на 21 апреля. Однако, Шумилин в интервью агентству Р-Спорт заявил, что заявление на согласование так и не было отправлено. «На последнем домашнем матче «Зенита» мы провели акцию с болельщиками «сине-бело-голубых» и «Анжи» на стадионе, планируем продолжить такие акции и на других матчах «Зенита» и «Зенита-2″ на разных стадионах», — сказал Шумилин, добавив, что митинги пока решено не проводить.

Напомним, сегодня в Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Пять заседаний подряд суд выслушивает показания свидетелей.