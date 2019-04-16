Пять хоккеистов петербургского клуба СКА попали в состав сборной России на Еврочеллендж против команды Швейцарии. О решении тренерского штаба во главе с Ильей Воробьевым было объявлено на официальном сайте Федерации хоккея России.

В число 25 игроков, вызванных в сборную на ближайшие матчи, попали защитники СКА Артем Зуб и Динар Хафизуллин. Также состав российской команды пополнили форварды Наиль Якупов, Александр Барабанов и Сергей Плотников.

Те хоккеисты, который не попадут в заявку на игры со швейцарцами, будут готовиться к следующим матчам на базе в Новогорске. Встречи со сборной Швейцарии пройдут уже на этой неделе, первый матч состоится 18 апреля, а второй 20 апреля. Еврочелледж станет одной из ступеней подготовки команды к чемпионату мира по хоккею в мае 2019 года.