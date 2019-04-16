Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщается на официальном портале Российского футбольного союза.

Помощниками главного арбитра матча станут Дмитрий Мосякин и Максим Гаврилин. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин.

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» станет 29-й по счету для Сергея Карасева в качестве главного арбитра. Ранее под его судейством «сине-бело-голубые» одержали 16 побед, семь раз сыграли вничью, а также потерпели пять поражений.

Последний матч с участием петербуржцев Карасев провел в ноябре на «Газпром-Арене». Тогда «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» пройдет в субботу, 20 апреля, в Краснодаре. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.