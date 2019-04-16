Бывшему полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Полу Скоулзу предъявлены обвинения в совершении незаконных ставок на матчи. Об этом сообщает английское издание The Guardian.

Обвинения экс-футболисту предъявила Федерация футбола Англии. По её данным, Скоулз с 2015 года сделал около 140 ставок на матчи, не руководствуясь правилами FA. Объясниться с федерацией Пол Скоулз должен в течение ближайших десяти дней — до 26 апреля 2019 года.

Пол Скоулз является воспитанником «Манчестер Юнайтед«, в этом клубе он и провел всю свою футбольную карьеру. Первый раз закончить со спортом Скоулз решил в 2011-м году, однако через полгода снова начал играть за «МЮ». Окончательно вернулся в клуб Скоулз только в 2013-м году.

После этого Скоулз один месяц проработал в качестве тренера клуба «Олдхэм Атлетик» в феврале 2019 года.