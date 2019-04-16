Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о том, как относится к популярности фигурного катания в России, и как влияет противостояние фигуристок на популярность спорта. Слова спортсменки приводит агентство Р-Спорт.

По словам Ромашиной, вид спорта становится только популярнее, когда идет такая ожесточенная борьба, как, например, в российском женском катании. «Девчонок знает вся страна. Все знают, что фигурное катание — это Медведева, Загитова, Туктамышева. Фигурное катание, фигурное катание, фигурное катание… Я была бы рада, если бы так много сейчас говорили о синхронном плавании. Скажите только, что сделать!»

Светлана Ромашина довольно активно следит за фигурным катанием в нашей стране. В декабре 2018 года после чемпионата России она выразила мнение, что необходимо вводить нижний возрастной ценз, поскольку сейчас настоящее женственное катание уходит на второй план.