У нападающего хоккейного клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова может обнаружится сотрясение мозга, поэтому он пропустит четвертый матч серии плей-офф с «Вашингтоном».

По словам главного тренера «Харрикейнз» Рода Бринд’Амора, Свечников проходит по специальному протоколу НХЛ и вряд ли сможет принять участие в следующем матче. Игрок прошел обследование в больнице, врачи подозревают сотрясение мозга.

Напомним, вчера, 15 апреля, в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Андрей Свечников подрался с нападающим «Вашингтона«, россиянином Александром Овечкиным. Форвард «Кэпиталс» отправил 19-летнего хоккеиста в нокаут, больше в матче Свечников не выходил. Инцидент произошел в первом периоде матча. «Каролина» выиграла встречу со счетом 5:0 и сократила отставание в серии.