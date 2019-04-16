Российский экс-биатлонист, призер чемпионатов мира Максим Максимов может войти в состав тренерского штаба национальной сборной на следующий сезон. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Подразумевается, что Максимов будет помогать готовить мужскую часть сборной России. Источник в СБР сообщает, что Максимова хотят привлечь к стрелковой и функциональной подготовке, в то время, как главным тренером россиян останется Анатолий Хованцев.

Карьеру биатлониста Максим Максимов завершил в 2012 году. За время выступлений в составе российской сборной он стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в дисциплине «индивидуальная гонка», а также стал вице-чемпионом мира в мужской эстафете. Жену Максимова, экс-биатлонистку Альбину Ахатову также хотят видеть в сборной в качестве консультанта по стрельбе.