Российский футболист московского «Спартака» Аяз Гулиев откупился от пострадавшего в драке на дороге суммой в 155 тысяч рублей. По сообщениям СМИ, эту сумму игрок заплатил за отказ от претензий.

Теперь пострадавший гражданин Соединенных Штатов Америки пройдет освидетельствование в больнице и, как стало известно прессе, будет требовать с футболиста более крупную сумму. Известно, что Аяз Гулиев сломал потерпевшему нос.

Инцидент произошел на улице Москвы 10 апреля, в минувшую среду. Гулиев толкнул пешехода машиной на переходе по пути на дорогу, а когда от завозмущался, футболист вышел из машины и избил прохожего. За это «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и сослал во вторую команду. Также на Гулиева завели два административных дела, одно из которых грозит лишением прав.