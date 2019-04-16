Российский теннисист Карен Хачанов проиграл на старте турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и вылетел с турнира. Обидчиком россиянина стал итальянец Лоренцо Сонего. Хачанов начинал турнир со второго круга, его посеяли под восьмым номером, в то время как его соперник пробивался в сетку турнира через отборы.

Матч продлился 1 час и 54 минуты и занял всего два сета — счет 7:6, 6:4. За это время Хачанов сделал три эйса, реализовав всего один брейк-поинт из восьми имевшихся. Также в пассиве Хачанова одна двойная ошибка. Сонего таковых за матч не имел, вдобавок он пять раз подал на вылет и исполнил два брейк-пойнта.

Следующим соперником Лоренцо Сонего станет победитель пары Мартон Фучович/Кэмерон Норри.

Помимо Карена Хачанова на «Мастерсе» в Монте-Карло также играли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Только Медведев пробился в третий круг турнира.