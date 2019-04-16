Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий вместе со своим ассистентом Олегом Яровинским потренировал команду «Элдения», которая состоит из игроков не старше 12 лет. Видеорепортаж о занятии появился на официальном ютуб-канале «Витесса».

Таким образом, Слуцкий исполнил обещание, которое дал мальчику Дамиану, игроку команды, которого он ранее посетил в больнице. По словам тренера, он получил положительные эмоции от тренировочного занятия.

«Я был удивлён уровнем игроков, который оказался довольно хорош. Я увидел несколько футболистов с хорошим будущим», — заявил Леонид Слуцкий, добавив, что на высоком уровне в команде оказались даже девочки.

Леонид Слуцкий тренирует «Витесс» с 2018 года. Сейчас его команда занимает седьмое место в чемпионате Голландии по футболу.