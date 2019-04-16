Мать футболиста Александра Кокорина Светлана пообщалась с журналистами после пятого заседания по делу о двух драках в центре Москвы. Её слова цитирует портал Чемпионат.com.

По словам Кокориной, на видео драки в «Кофемании» видно, что никакого хулиганства не было. «Ребята были настроены по-доброму и по-хорошему», — заявила женщина.

«Мы бы вообще хотели, чтобы видео было в открытом доступе, чтобы каждый мог на это посмотреть. Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было. После оскорблений со стороны Пака был удар стулом, это всё, больше ничего такого», — заключила Светлана, добавив, что прокурор вменяла её сыновьям действия, которые они не совершали.

Напомним, сегодня, 16 апреля, состоялось пятое заседание суда, фигурантами которого являются футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.