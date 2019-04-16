В очередной апрельский вторник спортивный мир содрогался от разных новостей: в НХЛ подрались русские хоккеисты, фигуристов Москвиной заминировали в Петербурге, а ещё в северную столицу перед турниром UFC пожалует Хабиб Нурмагомедов.

Nevasport предлагает вам пробежаться по главным новостям дня и узнать, что же случилось 16 апреля в мире спорта и около него:

Овечкин отправил Свечникова в нокаут

По местному времени это событие произошло вчера, 15 апреля, однако стало главной темой дня сегодняшнего: в матче плей-офф Кубка Стэнли подрались два русских нападающих: Андрей Свечников из «Каролины» и Александр Овечкин из «Вашингтона». Ветеран НХЛ, 33-летний Овечкин оказался сильнее своего 19-летнего соотечественника и отправил Свечникова в нокаут. Теперь у форварда «Харрикейнз» подозревают сотрясение мозга, вероятно, в следующем матче он не сыграет. Матч завершился победой «Каролины», теперь счет в серии 1:2.

Фигуристов клуба Москвиной эвакуировали из-за доноса о бомбе

В Санкт-Петербурге сегодня эвакуировали фигуристов Спортивного клуба Тамары Москвиной. В середине дня в здание на улице Бабушкина приехала полиция и начала проверку заявления о наличии взрывного устройства. Фигуристам пришлось прервать тренировочные занятия и покинуть клуб. Среди занимающихся также были бронзовые призеры ЧЕ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Мать Кокорина хочет, чтобы к видео драки открыли доступ всем

На пятом заседании по делу о двух драках в центре Москвы, обвиняемыми по которому проходят футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, наконец, посмотрели видео из кафе «Кофемания». В этом заведении было совершено нападение на чиновника Дениса Пака. По словам матери Александра, Светланы Кокориной, видео должны посмотреть все, а не только прокурор и судья, поскольку на записи видно, что хулиганства не было. «Они все там смеялись, улыбались, никаких агрессивных действий и сговора не было», — заявила женщина.

«ПСЖ» поучаствует в сборе средств на восстановление Нотр-Дама

Французский футбольный клуб «ПСЖ» заявил, что откроет сбор средств на восстановление пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери. К акции команда хочет привлечь всех сотрудников и игроков клуба, партнеров и болельщиков. Также стало известно, что владелец ФК «Ренн» пожертвует 100 миллионов евро на реконструкцию знаменитого собора. В пожаре сгорел шпиль Нотр-Дам-Де-Пари, а также почти вся крыша. Христианские реликвии и основные конструкции уцелели.

Хабиб Нурмагомедов пообщается с фанатами в Петербурге

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов объявил о проведении встрече со своими петербургскими болельщиками. Мероприятие пройдет на «М-1 Арене» в четверг, 18 апреля. Увидеть знаменитого бойца и чемпиона UFC в легком весе можно будет абсолютно бесплатно: вход на арену свободный. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по московскому времени, вход откроется за час до этого. Следующий бой Хабиба пройдет в сентябре, а дисквалификация завершится в июле.