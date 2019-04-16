Российский боец смешанного стиля, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет встречу со своими фанатами в Санкт-Петербурге. Мероприятие он анонсировал в своем «Инстаграме».

С болельщиками Нурмагомедов пообщается в четверг, 18 апреля. Встреча пройдет на «М-1 Арене», вход на неё будет свободным. Мероприятие начнется в 18:00 по московскому времени, за час на арену начнут запускать фанатов.

Напомним, сейчас Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за потасовку после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Отстранение бойца завершится в июле текущего года, а уже в сентябре ожидается его возвращение в октагон: глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб будет защищать титул чемпиона UFC в поединке с Дастином Порье. Сообщалось, что Нурмагомедов уже начал подготовку к бою.