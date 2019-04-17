В Москве сегодня, 17 апреля, состоятся сразу два заседания московского городского суда по делу футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По информации издания «Спорт-Экспресс», в 9 часов утра состоится заседание Московского городского суда, на котором рассмотрят апелляцию защиты футболистов по поводу меры пресечения. Напомним, сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. 3 апреля на закрытом заседании арест Кокорина и Мамаева, а также двух других подсудимых продлили до 25 сентября 2019 года.

В 13:00 по московскому времени стартует второе за день заседание и шестое по счету в рамках рассмотрения уголовного дела по существу. Накануне в Пресненском суде города Москвы было просмотрено видео драки в кафе «Кофемания», где было совершено нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака.