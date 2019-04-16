Испанский тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, зачем он пришел работать в эту команду. Слова Гвардиолы прозвучали на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом«.

По словам Гвардиолы, он пришел в клуб не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. «Я пришёл сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу», — цитирует испанца издание The Telegraph. «В «Баварии» за три сезона мы выиграли всё, кроме Лиги чемпионов, и это считается провалом. Что сказать по этому поводу? Я принимаю это. Я знаю это и должен жить с этим, но это небольшая проблема. Это мотивирует меня быть лучше», — сказал наставник «Манчестер Сити«.

Также Гвардиола отметил, что для него победа в Английской Премьер-лиге — самый важный титул.

Ответный матч против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» проведет завтра, 17 апреля. Начало встречи в 22:00.