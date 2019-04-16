Бразильский бывший футболист Пеле рассказал о том, как себя чувствует после операции. Обращение к болельщикам появилось в официальном «Твиттере» экс-игрока.

Как заявил 78-летний ветеран футбола, он чувствует себя хорошо и операцию перенес спокойно. «Я хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и вас за молитвы и позитивную энергию. Я вернулся на поле, жажду достижения новых жизненных целей», — написал Пеле в твите.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец на родине прошел обследование, в ходе которого выявились проблемы со здоровьем бывшего спортсмена. До этого Пеле госпитализировали во Франции, поскольку у него произошел приступ столбняка и обострилась инфекция мочевыводящих путей.