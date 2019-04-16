Бывшего игрока английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед«, а в настоящее время директора академии Ники Батта арестовала полиция. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации издания, задержание экс-футболиста «МЮ» произошло сегодня, 16 апреля, днем после происшествия, которое случилось в доме футболиста. Пока точных известий о том, что именно произошло, нет, причина ареста не называется. СМИ сообщают, что Батту предъявили обвинения в домашнем насилии: у его жены Шелли Барлоу обнаружили порез на руке.

Пресса отмечает, что представители «Манчестер Юнайтед» пытаются уточнить детали случившегося. В полиции графства Большой Манчестер комментариев по делу Батта не дают.

Академию «МЮ» Батт возглавил в 2016 году, с 1992 по 2004 игрок выступал в составе клуба.