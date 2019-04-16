Испанская «Барселона» и голландский «Аякс» стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов сезона-2018/19. «Барса» всухую обыграла «Манчестер Юнайтед», а «Аякс» на выезде одолел туринский «Ювентус».

Для прохода в следующий раунд «МЮ» требовалась победа с разницей в два мяча и более, однако англичане за 180 минут не забили в ворота Тер Штегена ни разу. Зато «сине-гранатовые» были в ударе: дубль в первом тайме оформил Лионель Месси, а во втором тайме дальним ударом забил Коутиньо. Счет по сумме двух матчей 4:0 и «Барселона» спокойно проходит дальше.

«Аякс» на выезде смог обыграть «Ювентус«, причем победа стала волевой. На 28 минуте голкипера голландцев Онану прошил Криштиану Роналду, на это «Аякс» ответил голами Ван Дер Бека и Де Лигта. В первом матче команды сыграли вничью, так что голландская команда квалифицировалась в полуфинал Лиги чемпионов.

В среду, 17 апреля, определятся победители четвертьфинальных пар «Ливерпуль» — «Порту» и «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».