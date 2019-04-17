«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампой-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче первого раунде плей-офф Кубка Стэнли. Встреча проходила в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:3.

Ворота «Коламбуса» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, сделавший 30 сейвов. Самым результативным игроком матча был признан нападающий хозяев Оливер Бьёркстранд: форвард набрал 3 (1+2) очка по системе «гол плюс пас». Также хороший матч провёл Александр Тексье, записавший на свой счёт две заброшенные шайбы.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросил одну шайбу и закончил матч с показателем полезности «+3», проведя на льду в общей сложности 20 минут 13 секунд.

Для «Коламбуса» эта победа стала четвертой подряд: счёт в серии 4-0.