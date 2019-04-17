В Питтсбурге состоялся четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева потерпели поражение со счётом 1:3. Таким образом, «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл все четыре матча серии, а «Питтсбург» завершил выступление в Кубке Стэнли.

После первого периода гости вели в счёте 2:1. Во второй двадцатиминутке ни одной из команд не удалось изменить ход игры: период прошёл без заброшенных шайб. В заключительном игровом отрезке игроки «Нью-Йорка» смогли забить ещё один гол, тем самым упрочив своё преимущество.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. Голкипер «Нью-Йорка» Робин Ленер отразил 32 броска из 33. Единственный гол в составе «Питтсбурга» забил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 17 секунд.