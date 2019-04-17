в Сент-Луис на арене «Энтерпрайз-центр» состоялся четвертый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс» и одержал поражение со счётом 2:1. Игра закончилась в овертайме, счёт в серии стал равным — 2:2.

Командам не удавалось открыть счёт на протяжении долгого времени: и первый, и второй периоды прошли без заброшенных шайб. В третьем игровом отрезке соперники обменялись голами, поэтому для определения победителя потребовался овертайм. В дополнительное время более успешными оказались игроки «Виннипега».

Победную шайбу забросил нападающий гостей Кайл Коннор, который также отметился одной результативной передачей. Автором единственного забитого гола в составе «Сент-Луиса» стал российский нападающий Владимир Тарасенко.