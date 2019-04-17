«Вегас Голден Найтс» на домашнем льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли. Игра состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев с разгромным счётом 5:0. Таким образом, на данный момент «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-1.

Хозяевам удалось забросить две шайбы уже в первом периоде. После перерыва игроки «Вегаса» упрочили своё преимущество, доведя счёт до разгромного. В заключительном игровом отрезке в ворота «Сан-Хосе» влетели ещё две шайбы.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Вегаса» Макс Пачьоретти, набравший 4 (2+2) очка. Голкипер хозяева Марк-Андре Флёри оформил шат-аут, отразив все 28 бросков по своим воротам.