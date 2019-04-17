Главный тренер футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своих подопечных от «Аякса» в ответном матче четвертьфинала «Лиги чемпионов». «Ювентус» проиграл со счётом 1:2 и завершил выступление на турнире.

Аллегри отметил, что «Аякс» полностью заслужил победу и выход в следующую стадию Лиги чемпионов, так как игроки «Ювентуса» действовали сумбурно, хоть и провели хороший первый тайм. «Роналду старался помочь команде, он многое дал нам», — сказал тренер после завершения встречи. Однако специалист уверен, что для победы в четвертьфинале важен каждый игрок.

Что касается своего будущего в команде, Аллегри не собирается покидать свой пост после провала. «Я сказал президенту „Ювентуса“, что останусь, — приводит слова тренера Sky Sport Italia. — Позже мы сядем с руководством клуба за стол переговоров и подумаем о будущем „Ювентуса“.