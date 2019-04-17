Российский фигурист Сергей воронов прокомментировал своё выступление в минувшем сезоне. Фигурист завоевал две медали этапов Гран-при и отобрался в финал серии, но не смог принять участие в чемпионате России из-за травмы.

Ворон отметил, что считает прошедший сезон успешным. «Конечно, нет пределов чему-либо, тем более в большом спорте, — сказал фигурист в эфире радио «Маяк». — Конечно, я недоволен, что не смог выступить на чемпионате России, даже не смог вступить в борьбу за отбор на главный старты — чемпионаты Европы и мира. Первую половину сезона я провёл для себя на хорошем уровне, я очень доволен».

Также Воронов рассказал, почему был вынужден сняться с чемпионата России. «Мне даже не удалось выступить, потому что в день отлёта, на вечерней тренировке, я с прыжка неудачно приземлился, — сказал Воронов. — Хроническая старая болячка обострилась настолько, что фактически было невозможно выступить». Самое обидное, что это произошло в зале, добавил спортсмен.