Главный тренер футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри оценил игру голландского «Аякса» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. «Ювентус» проиграл со счётом 1:2 и покинул турнир, «Аякс» вышел в полуфинал.

Аллегри отметил, что «Аякс» заслужил победу, так как показал действительно хорошую игру, особенно во втором тайме.

«Аякс» играет в классный футбол, у этой команды хорошие игроки, это не мальчики для битья», — сказал Аллегри, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. Тренер добавил, что это не худший вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов, однако главная цель команды — побеждать всегда и везде.

Напомним, в полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур».