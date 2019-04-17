Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, под какую музыку будет выступать в новом сезоне в короткой программе.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка сообщила, что для новой короткой программы выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.

Напомним, ранее фигуристка сказала, что в произвольной программе следующего сезона будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Также Медведева сообщала, что намерена усложнить свой контент и выучить четверной прыжок. По мнению тренера Брайана Орсера, спортсменке будет проще начать с четверного сальхова. Однако специалист считает, что пока речь идёт лишь о тренировках, а не о соревнованиях.

В текущем сезоне фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, который прошёл в японской Сайтаме.