Российская биатлонистка Евгения Павлова сообщила, что в скором времени станет супругой Максима Буртасова.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка рассказала, что они уже подали заявление в ЗАГС. «Одно из тысячи дел… Сделано», — написала Павлова под фотографией.

Напомним, в минувшем сезоне Павлова заняла 33-е место в общем зачёте Кубка мира. Также Международный союз биатлонистов признал спортсменку «Новичком года». Ранее такого звания удостаивались Магдалена Нойнер, Светлана Слепцова, Доротея Вирер, Мартен Фуркад.

На чемпионате Европы, который состоялся в Минске, биатлонистка стала обладательницей золотой медали в одиночной смешанной эстафете. В мае 2019 года спортсменка дебютировала на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. В первой гонке чемпионата стала 4-й в смешанной эстафете в составе сборной России (вместе с Екатериной Юрловой-Перхт, Дмитрием Малышко и Александром Логиновым). В спринте заняла 24-е место (0 промахов), а в гонке преследования поднялась на 9-е место, став лучшей среди россиянок (1 промах).