Известная российская актриса и телеведущая Виктория Боня рассказала об отношениях между футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду и его бывшей девушкой Ириной Шейк.

«Конечно, у людей есть пиар-романы, — сказала Боня в интервью каналу «Русское радио». — Говорят, что у Ирины Шейк и Роналду был контракт на пять лет». Актриса выразила мнение, что отношения Роналду с его нынешней девушкой Джорджиной Родригес могут развиваться по такому же сценарию. Боня считает, что сейчас женщины готовы на всё.

«Согласилась бы я, если бы он мне предложил? Я бы очень хотела, чтобы у меня была полноценная семья», — заявила актриса.

Напомним, в текущем сезоне Роналду выступает за «Ювентус», с которым не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв «Аяксу».