Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что для участие в чемпионате мира вызваны Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв.

Евгений Малкин выступает в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», Сергачёв, Кучеров и Василевский — за «Тампу-Бэй Лайтнинг». Команды завершили выступление в плей-офф Кубка Стэнли, проиграв свои серии со счётом 4-0. Таким образом, игроки освободились для участия в мировом первенстве.

О вызове игроков в сборную России стало известно из официального «Твиттера» команды.

⚡Игроки НХЛ — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров (все – «Тампа-Бэй»), а также форвард Евгений Малкин («Питтсбург») вызваны в сборную России — Хоккей России (@russiahockey) April 17, 2019

Напомним, в четырёх матчах серии плей-офф Василевский пропустил 15 голов. В реглярном чемпионате он стал лучшим голкипером по количеству побед, в серии с «Блю Джекетс» отразил лишь 85,6% бросков.

Кучеров отметился двумя результативными передачами в трёх матчах, Малкин набрал 3 (1+2) очка в четырёх играх.