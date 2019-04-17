В Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

По информации СМИ, в ходе заседания из клетки Кокорина стали доноситься странные звуки. «Странные звуки доносятся из клетки с подсудимыми. Такое ощущение, что Александр Кокорин упал с табуретки», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. 3 апреля на закрытом заседании арест Кокорина и Мамаева, а также двух других подсудимых продлили до 25 сентября 2019 года.

В 13:00 по московскому времени стартует второе за день заседание и шестое по счету в рамках рассмотрения уголовного дела по существу. Накануне в Пресненском суде города Москвы было просмотрено видео драки в кафе «Кофемания», где было совершено нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака.