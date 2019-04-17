Во вторник в Амстердаме точно был праздник: «Аякс» на выезде обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Амстердамцы — не первый маленький клуб, который заходит так далеко. Были команды, которые выходили в финал и даже выигрывали Кубок Чемпионов. Nevasport вспоминает этих героев.

Сезон-2003/2004. «Порту»

Португальская команда с Дмитрием Аленичевым в составе заняла второе место в группе, пропустив только «Реал», выбила в первом раунде плей-офф «Манчестер Юнайтед», а следующие соперники португальцев были не сказать, что великие гранды: «Лион», «Депортиво» и «Монако». Португальцы оказались сильнее всех этих соперников, а финал вообще вышел в одну калитку — 3:0. На счету Аленичева — гол и передача.

Сезон-1996/97. «Боруссия» Дортмунд

И в этой команде нашлось место россиянину! Владимир Бут, что с французского переводится как «гол», сыграл в той Лиге чемпионов всего четыре минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы стать обладателем трофея. «Боруссия» выглядела серьезной силой, примерно такой же, какой она было при Юргене Клоппе, однако там были свои герои: Карл-Хайнц Ридле, Андреас Меллер — вот кто вел команду к победе.

Сезон-1994/95. «Аякс»

Амстердамцы уже имеют опыт победы в главном турнире Старого света. Сейчас все сравнивают ту команду с этой, но различия все же есть. Почти вся команда-1995 состояла из голландцев: только три футболиста имели другое гражданство. Это финн Литманен и нигерийцы Джордж и Кану. Сейчас полсостава команды — легионеры. Камерунец Онана, марокканцы Мазрауи и Зиеш, бразилец Нерес, серб Тадич и датчанин Шоне — это те игроки, которые играли в основе против «Юве».

Сезоне-1992/93. «Марсель»

Тогда турнирная сетка Лиги чемпионов выглядела совсем иначе. Французы начали с 1/16 финала, с матчей против североирландского «Гленторана», затем «Марсель» дважды обыграл бухарестское «Динамо» в 1/8 финала». Затем был групповой этап, где команда заняла первое место в одной группе с «Рейнджерс», «Брюгге» и ЦСКА. В финале команда встретилась с победителем второй группы, «Миланом», и победила со счетом 1:0 благодаря мячу Базиля Боли.