Российский фигурист Сергей Воронов ответил на вопрос, почему не получил возможность побороться за путевку на главные старты, в то время как пропустившая чемпионат России Елизавета Туктамышева проходила дополнительный отбор в финале Кубка России.

«Я был третьим запасным и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы, — пояснил Воронов в эфире радио «Маяк». — На чемпионате мира снялся Максим Ковтун, и поехал первый запасной — Андрей Лазукин. Он выдал два практически чистых проката — свою задачу выполнил целиком и полностью».

«Наверное, не тот вариант был, чтобы кто-то что-то рассматривал», — добавил Воронов.

Напомним, в минувшем сезоне Воронов успешнее всех в российской команде выступил на Гран-при: он завоевал две медали и отобрался в финал серии. Как и Туктамышева, он пропустил чемпионат России из-за проблем со здоровьем: у фигуриста обострилась старая травма из-за неудачного приземления прыжка на тренировке.