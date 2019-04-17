В Санкт-Петербурге 13 апреля прошел открытый традиционный турнир по боевому самбо «Ледовое побоище» среди православных и военно-патриотических клубов. В турнире приняли участие около 200 спортсменов.
Призовой актив военно-спортивного клуба «Русич» имени Юрия Антошко пополнили:
РАЗДЕЛ БОРЬБА: 1 место: Харартия Закария, Джураев Богдан, Джураев Даниэль, Топоровский Георгий, Трофимец Артем, Стародубцев Иван;
2 место — Павловская Елизавета; 3 место — Душаев Никита, Харартия Амин.
БОЕВОЕ САМБО: 1 место — Харартия Закария, Стародубцев Иван; 2 место — Душаев Никита, Харартия Амин, Берников Дмитрий.
Команда ВСК «Русич» заняла третье общекомандное место.