В Санкт-Петербурге 13 апреля прошел открытый традиционный турнир по боевому самбо «Ледовое побоище» среди православных и военно-патриотических клубов. В турнире приняли участие около 200 спортсменов.

Призовой актив военно-спортивного клуба «Русич» имени Юрия Антошко пополнили:

РАЗДЕЛ БОРЬБА: 1 место: Харартия Закария, Джураев Богдан, Джураев Даниэль, Топоровский Георгий, Трофимец Артем, Стародубцев Иван;

2 место — Павловская Елизавета; 3 место — Душаев Никита, Харартия Амин.

БОЕВОЕ САМБО: 1 место — Харартия Закария, Стародубцев Иван; 2 место — Душаев Никита, Харартия Амин, Берников Дмитрий.

Команда ВСК «Русич» заняла третье общекомандное место.