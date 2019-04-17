Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг оценил выступление пилотов команды «Торо Россо» на Гран-при Китая.

Росберг отметил серьёзный прогресс Александера Албона на фоне его партнера по команде Даниила Квята, который не завершил гонку.

«Приходя в Формулу-1, нужно показывать себя, обращать на себя внимание людей, и это то, что у него получается», — сказал Росберг про Албона. «Он совершил несколько обгонов и финишировал на десятом месте, в то время как его напарник по команде разбил болид», — добавил Росберг. Пилот отметил, что Квят мог не быть на сто процентов виноватым в аварии, однако он всё же столкнулся с другими болидами.

Напомним, на первом круге Квят столкнулся с двумя болидами «Макларена«, сместив их с трассы. За это гонщика наказали проездом по пит-лейну. На 43 круге россиянин сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Они преследовали его еще во время свободной практики, когда в болиде меняли двигатель.