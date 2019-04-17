Футбольный клуб «Зенит» поздравил с днём рождения тренера вратарей Юрия Жевнова, которому исполнилось 38 лет.

Поздравление появилось на официальной странице сине-бело-голубых в «Твиттере».

Тренеру вратарей сине-бело-голубых Юрию Жевнову — 38! С днем рождения! 🎉🎂 pic.twitter.com/69XQKE5Rce — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 17, 2019

Напомним, Жевнов вернулся в «Зенит» в сентябре 2018 года: «Зенит» сообщил, что бывший игрок команды займёт должность тренера вратарей сине-бело-голубых. Ранее Жевнов защищал цвета команды в период с 2010 по 2013 год. Футболист выступал и за ряд других российских клубов: «Москву», «Торпедо» и «Урал». В составе ФК «Москва» Жевнов был признан лучшим вратарем Российской Премьер-Лиги.

На протяжении двенадцати лет голкипер вызывался в национальную сборную Белоруссии, а после завершения игровой карьеры входил в тренерский штаб команды, пока не перешёл работать в «Зенит».