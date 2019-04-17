В Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дальнейшее пребывание в СИЗО может иметь очень тяжёлые последствия для состояния здоровья футболиста. «Состояние здоровья Кокорина под угрозой, о чем говорят многочисленные документы, — сказал Ромашов в суде. — Недавно он сделал операцию на колене и до сих пор не восстановился».

Напомним, сейчас фигуранты дела находятся в СИЗО. 3 апреля на закрытом заседании арест Кокорина и Мамаева, а также двух других подсудимых продлили до 25 сентября 2019 года.

В 13:00 по московскому времени стартует второе за день заседание и шестое по счету в рамках рассмотрения уголовного дела по существу. Накануне в Пресненском суде города Москвы было просмотрено видео драки в кафе «Кофемания», где было совершено нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака.