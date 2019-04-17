В Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

«Александр Кокорин устал сидеть и встал на ноги. Остальные в разных позах сидят и слушают процесс», — сообщает «Спорт-Экспресс» с заседания.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе заседания из клетки Кокорина стали доноситься странные звуки. «Странные звуки доносятся из клетки с подсудимыми. Такое ощущение, что Александр Кокорин упал с табуретки», — пишут СМИ.

Также сообщалось, что адвокат Кокорина выразил беспокойство по поводу состояния здоровья спортсмена. «Состояние здоровья Кокорина под угрозой, о чем говорят многочисленные документы, — сказал Ромашов в суде. — Недавно он сделал операцию на колене и до сих пор не восстановился».