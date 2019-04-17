В Мосгорсуде состоялось заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Слушание продолжалось более двух часов, по его итогам судья оставил решение Пресненского суда города Москвы от 3 апреля без изменений. Таким образом, срок ареста футболистов остаётся прежним: они будут вынуждены пребывать в СИЗО до сентября.

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина выразил беспокойство по поводу состояния здоровья спортсмена. «Состояние здоровья Кокорина под угрозой, о чем говорят многочисленные документы, — сказал Ромашов в суде. — Недавно он сделал операцию на колене и до сих пор не восстановился».

В 13:00 по московскому времени стартует второе за день заседание и шестое по счету в рамках рассмотрения уголовного дела по существу. Накануне в Пресненском суде города Москвы было просмотрено видео драки в кафе «Кофемания», где было совершено нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака.